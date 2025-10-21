RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Samsung готовится показать смартфон с тремя экранами: названа дата премьеры

Samsung покажет тройной смартфон уже в конце октября (фото: Geeky Gadgets)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung готовится впервые показать свой долгожданный смартфон с тремя дисплеями. Устройство могут продемонстрировать до конца октября - на полях саммита АТЭС 2025, который стартует 31 октября в Южной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, речь не идет о полноценной презентации - смартфон покажут под стеклом, без возможности протестировать его или оценить прочность конструкции. Таким образом, устройство станет скорее технологической витриной, чем готовым продуктом.

Ранее уже появлялись слухи о том, что тройной смартфон Samsung могут впервые показать именно во время саммита АТЭС, и теперь информация получила подтверждение от авторитетного источника.

Инсайдеры предполагали, что премьера состоится в конце сентября, однако этого не произошло. При этом в самой Samsung ранее заявляли, что устройство выйдет до конца года - а значит, времени у компании остается немного.

Пока остается открытым вопрос о старте продаж. По предварительным данным, тройной смартфон появится в продаже не раньше ноября, но будет доступен на глобальном рынке, в отличие от некоторых других моделей-линеек с гибкими экранами.

В прошлом году был выпущен складной Huawei Mate XT (фото: TechRadar)

Что известно о характеристиках

По информации инсайдеров, устройство получит внутренний механизм складывания (с внешним и внутренним экранами), три аккумулятора и флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что цена новинки составит около 3 000 долларов. Для категории экспериментальных смартфонов с гибкими экранами такой ценник вполне предсказуем.

Ранее мы писали, какой смартфон купить в 2025 году, если выбор стоит между "раскладушкой" и "книжкой".

Также рассказывали, какие инновации появятся в Android-смартфонах в 2026 году и как они изменят привычные функции.

А еще у нас есть материал про новую технологию, которая сделает смартфоны будущего невероятно быстрыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяSamsungАТЭС