Samsung готовится показать смартфон с тремя экранами: названа дата премьеры

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, речь не идет о полноценной презентации - смартфон покажут под стеклом, без возможности протестировать его или оценить прочность конструкции. Таким образом, устройство станет скорее технологической витриной, чем готовым продуктом.

Ранее уже появлялись слухи о том, что тройной смартфон Samsung могут впервые показать именно во время саммита АТЭС, и теперь информация получила подтверждение от авторитетного источника.

Инсайдеры предполагали, что премьера состоится в конце сентября, однако этого не произошло. При этом в самой Samsung ранее заявляли, что устройство выйдет до конца года - а значит, времени у компании остается немного.

Пока остается открытым вопрос о старте продаж. По предварительным данным, тройной смартфон появится в продаже не раньше ноября, но будет доступен на глобальном рынке, в отличие от некоторых других моделей-линеек с гибкими экранами.

В прошлом году был выпущен складной Huawei Mate XT (фото: TechRadar)

Что известно о характеристиках

По информации инсайдеров, устройство получит внутренний механизм складывания (с внешним и внутренним экранами), три аккумулятора и флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что цена новинки составит около 3 000 долларов. Для категории экспериментальных смартфонов с гибкими экранами такой ценник вполне предсказуем.