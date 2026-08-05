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Samsung готовит главное обновление для Fold: экран станет почти без линии изгиба

16:21 05.08.2026 Ср
2 мин
На фоне растущей конкуренции техногиганты во что бы то ни стало пытаются удивить пользователей
aimg Ольга Завада
Samsung готовит главное обновление для Fold: экран станет почти без линии изгиба Samsung применит наполнители и CTG в Fold 9 (фото: Unsplash)
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Samsung может лишиться одного из главных недостатков складывающихся смартфонов уже в следующем году. Компания тестирует новую технологию дисплея, которая должна сделать линию сгиба на экране практически незаметной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ZDNet.

В отличие от актуального защитного стекла UTG (Ultra-thin Glass), имеющего одинаковую толщину по всей площади панели, новая концепция предлагает выборочное утончение материала.

Преимущества технологии CTG

Название новой разработки CTG (Center-etched Thin Glass) означает "стекло с гравировкой в центре".

Разработка призвана решить эту проблему с помощью нескольких инноваций:

  • Естественный изгиб и защита от напряжения: истонченная центральная секция позволяет экрану изгибаться более естественно - это минимизирует накопившуюся нагрузку и замедляет деформацию материала со временем.

  • Легкость и жесткость: сохранение более толстого стекла по бокам позволяет дисплею оставаться жестким в развернутом состоянии, а также позволяет инженерам создавать более тонкие и более легкие корпуса без ущерба для общей прочности гаджета.

  • Специальные наполнители: для того чтобы пользователи не чувствовали пальцами перехода, Samsung Display разрабатывает специальные уравнительные наполнители. Они обеспечивают ощущение и вид единственного цельного стекла.

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Сроки внедрения

Выход первых устройств с технологией CTG намечен на 2027 год (модельный ряд серии Galaxy Fold 9).

Источники отмечают, что Samsung Display решает технические нюансы, в частности, достижение идеально плоской поверхности экрана в развернутом состоянии.

На начальном этапе компания может применить новое стекло только в отдельных модификациях серии, поэтому неизвестно, обновят ли сразу обе модели - Flip 9 и Fold 9.

Больше деталей спецификаций производства ожидается в конце четвертого квартала 2026 года.

Конкуренция с Apple.

Торопливость Samsung обусловлена также обострением конкуренции. По данным инсайдеров, компания Apple активно готовит к релизу собственный складной iPhone, в котором также будут применены новейшие технологии минимизации изгиба дисплея.

Вместо обычного усовершенствования шарнирно-петлевого механизма Samsung планирует ответить конкуренту фундаментальным переосмыслением структуры самого стекла.

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