Курс долара Економіка Авто Tech

Samsung Galaxy S26 Ultra вперше засвітився на рендерах (фото, відео)

Опубліковано свіжі рендери Samsung Galaxy S26 Ultra (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Відлік до релізу Samsung Galaxy S26 Ultra вже почався. Витоки майже щодня розкривають деталі заліза, а нові 3D-рендери показали флагман зі ще вищою якістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-сайт Android Police, що спеціалізується на новинах і оглядах, пов'язаних з Android.

За даними OnLeaks і Android Headlines, нові зображення розкривають всі деталі дизайну пристрою. Варто зазначити, що ця ж команда рік тому точно передбачала зовнішній вигляд Galaxy S25 Ultra, тож сумніватися в достовірності витоку не доводиться.

Galaxy S26 Ultra (фото: Android Headlines)

Galaxy S26 Ultra стане товщим

Як показали попередні витоки, смартфон отримає оновлений дизайн основної камери: три сенсори розташуються на вертикальному "острові", а четверта камера і лазерний автофокус будуть на одній лінії із задньою панеллю. Такий дизайн камери вже зустрічався на Galaxy Z Fold 7 (тільки без четвертого сенсора).

Згідно з Android Headlines, "острів" камери збільшить загальну товщину S26 Ultra: 7,9 мм без виступу камери і 12,4 мм з ним.

Товщина пристрою становить близько 7,9 мміліметра (фото: Android Headlines)

Порівняння з попередником підкреслює масштаб змін у дизайні задньої камери. Також у флагмана стали більш округлі кути, що робить смартфон зручнішим для тривалого використання.

Відео рендерів демонструє слот для S Pen, який може бути перероблений під нові закруглені кути Galaxy S26 Ultra. Дисплей залишиться колишнім - 6,89 дюйма, однак у камері може з'явитися спрощений телеоб'єктив, що може не сподобатися любителям мобільної фотографії.

Основна камера отримає 200 Мп (фото: Android Headlines)

Залізо та зарядка

Смартфон отримає Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з брендингом "For Galaxy". За попередніми даними, у деяких регіонах будуть версії з власним чипом Exynos 2600, але точні ринки поки невідомі.

Також очікується збільшення швидкості дротового заряджання до 60 Вт, при цьому акумулятор залишиться колишнім - 5000 мА/год.

Очікується, що Samsung представить пристрій найближчими місяцями.

 

