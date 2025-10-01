Samsung Galaxy S26 Ultra впервые засветился на рендерах (фото, видео)

По данным OnLeaks и Android Headlines, новые изображения раскрывают все детали дизайна устройства. Стоит отметить, что эта же команда год назад точно предсказывала внешний вид Galaxy S25 Ultra, так что сомневаться в достоверности утечки не приходится.

Galaxy S26 Ultra (фото: Android Headlines)

Galaxy S26 Ultra станет толще

Как показали предыдущие утечки, смартфон получит обновленный дизайн основной камеры: три сенсора расположатся на вертикальном "острове", а четвертая камера и лазерный автофокус будут на одной линии с задней панелью. Такой дизайн камеры уже встречался на Galaxy Z Fold 7 (только без четвертого сенсора).

Согласно Android Headlines, "остров" камеры увеличит общую толщину S26 Ultra: 7,9 мм без выступа камеры и 12,4 мм с ним.

Толщина устройства составляет около 7,9 ммиллиметра (фото: Android Headlines)

Сравнение с предшественником подчеркивает масштаб изменений в дизайне задней камеры. Также у флагмана стали более округлые углы, что делает смартфон удобнее для длительного использования.

Видео рендеров демонстрирует слот для S Pen, который может быть переработан под новые закругленные углы Galaxy S26 Ultra. Дисплей останется прежним - 6,89 дюйма, однако в камере может появиться упрощенный телеобъектив, что может не понравиться любителям мобильной фотографии.

Основная камера получит 200 Мп (фото: Android Headlines)

Железо и зарядка

Смартфон получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с брендингом "For Galaxy". По предварительным данным, в некоторых регионах будут версии с собственным чипом Exynos 2600, но точные рынки пока неизвестны.

Также ожидается увеличение скорости проводной зарядки до 60 Вт, при этом аккумулятор останется прежним - 5000 мА/ч.

Ожидается, что Samsung представит устройство в ближайшие месяцы.