Кнопкові Nokia отримали ШІ: чому користувачів обурила нова функція

Компанія HMD, яка володіє правами на бренд Nokia, анонсувала вихід чотирьох нових мобільних телефонів. Моделі, що позиціонуються як класичні, намагаються балансувати між старою школою та сучасними технотрендами.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Класична база: аудіороз'єм, картки пам'яті та FM-радіо

До нової лінійки увійшли чотири моделі: Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition та найпростіша Nokia 200 4G.

Пристрої є прямим продовженням бюджетних лінійок минулих років, проте отримали сучасніші плати та покращену якість зв'язку.

Виробник вирішив зберегти всі атрибути, за які користувачі досі цінують подібні гаджети.

Телефони оснащені класичним 3,5-мм роз'ємом для дротових навушників, мають слоти для карт пам'яті microSD, а також вбудоване FM-радіо (наявне в усіх моделях, крім базової Nokia 200 4G).

Для обміну повідомленнями та здійснення аудіо- чи відеодзвінків передбачена фірмова спрощена платформа Xpress Chat, що робить девайси дещо просунутішими за звичайні ретро-моделі.

HMD випустила сучасні версії старих Nokia (скриншот: Reddit)

ШІ у кнопкових телефонах

Найбільш обговорюваною деталлю нових пристроїв стала кнопка ШІ, розташована по центру передньої панелі. Вона активує вбудований голосовий помічник Sikey AI.

Оскільки телефони не мають потужних процесорів для запуску складних генеративних моделей, асистент працює через хмару і виконує базові системні завдання.

За допомогою голосу користувачі можуть увімкнути ліхтарик, здійснити виклик, запустити камеру, встановити будильник чи додати нагадування до календаря.

Крім того, Sikey AI здатний відповідати на прості текстові запити: розробники стверджують, що у ШІ можна попросити нескладний рецепт або переклад базових фраз іноземною мовою.

Проте за технологічний прогрес доведеться платити. Безкоштовний доступ до хмарного асистента надається лише перші 180 днів після активації телефону.

Надалі користувачам доведеться оформлювати щорічну підписку, яка коштуватиме 3,99 долара (або євро) для країн Європейського Союзу та 2,99 долара для всіх решти світу.

"Безглуздо та відірвано від реальності": реакція мережі

Поєднання ретро-мінімалізму та ШІ викликало хвилю шквальної критики на платформі Reddit. Користувачі назвали ідею інтеграції ШІ у кнопковий телефон "дурною", "недоречною" та "абсолютно марною".

Багато хто зазначив, що люди обирають такі гаджети саме для того, щоб відпочити від сучасних алгоритмів, постійного збору даних і платних підписок.

Точна вартість нових гаджетів наразі залишається невідомою. Компанія HMD планує розпочати продажі найближчим часом.

Першими нові моделі Nokia 4G зможуть придбати жителі країн Європи, Індії, Китаю, Південної Африки та Близького Сходу.