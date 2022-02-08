Samsung будет производить смартфоны из переработанных рыбацких сетей

Для новых аппаратов Samsung создала новый материал из пластика, который был получен от переработанных рыболовных сетей.

Компания отмечает, что в будущем будет применять этот материал во время выработки всей линейки своих продуктов, а начнет она именно с устройств Galaxy, которые представят уже 9 февраля.

Пока неизвестно в каком количестве и в каких частях устройства будет использоваться материал.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в океан попадает 640 тысяч тонн рыболовных сетей. Это, со своей стороны, угрожает морским жителям, в том числе и коралловым рифам. Таким образом компания планирует решить эту проблема и предлагает свое решение.