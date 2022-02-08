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Samsung вироблятиме смартфони із перероблених рибацьких сіток

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Samsung використовуватиме пластик із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів. Серія Galaxy S22 стане першою, яка міститиме цей матеріал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Samsung.

Для нових апаратів Samsung створила новий матеріал із пластику, що був отриманий від перероблених рибальських сіток.

Компанія відзначає, що в майбутньому застосовуватиме цей матеріал під час вироблення усієї лінійки своїх продуктів, а почне вона саме з пристроїв Galaxy, які представлять вже 9 лютого.

Наразі невідомо у якій кількості та в яких частинах пристрою використовуватиметься матеріал.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щороку в океан потрапляє 640 тисяч тонн рибальських сіток. Це, зі свого боку, загрожує морським жителям, у тому числі й кораловим рифам. Таким чином компанія планує вирішити цю проблема й пропонує своє рішення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про список цін на нові флагманські моделі Samsung Galaxy S22.

Анонс лінійки моделей запланований вже на 9 лютого.

Очікується, що продаж Galaxy S22 Ultra розпочнеться 25 лютого, а молодших моделей - на початку весни.

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Samsung