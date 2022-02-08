Samsung вироблятиме смартфони із перероблених рибацьких сіток

Компанія Samsung використовуватиме пластик із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів. Серія Galaxy S22 стане першою, яка міститиме цей матеріал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Samsung .

Для нових апаратів Samsung створила новий матеріал із пластику, що був отриманий від перероблених рибальських сіток.

Компанія відзначає, що в майбутньому застосовуватиме цей матеріал під час вироблення усієї лінійки своїх продуктів, а почне вона саме з пристроїв Galaxy, які представлять вже 9 лютого.

Наразі невідомо у якій кількості та в яких частинах пристрою використовуватиметься матеріал.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щороку в океан потрапляє 640 тисяч тонн рибальських сіток. Це, зі свого боку, загрожує морським жителям, у тому числі й кораловим рифам. Таким чином компанія планує вирішити цю проблема й пропонує своє рішення.