Samsonite: секрети успіху американської мануфактури, що стала світовим гігантом

Четвер 11 вересня 2025 17:29
Samsonite: секрети успіху американської мануфактури, що стала світовим гігантом Фото: бренд дорожніх аксесуарів Samsonite (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Подорожі стали звичною частиною життя українців: хтось регулярно виїжджає на роботу за кордон, інші щомісяця їздять у відрядження, а деякі люди просто щодня добираються на роботу і додому. І у всіх цих випадках головну роль відіграє одне – зручний та надійний аксесуар, рюкзак, сумка або валіза, що дає змогу вмістити всі необхідні речі та пересуватися з комфортом.

Докладніше про бренд дорожніх аксесуарів, який пропонує саме такі рішення, – в матеріалі РБК-Україна.

Samsonite – офіційний дистриб’ютор продукції легендарного американського бренду, а також всесвітньо відомих марок American Tourister, TUMI та Lipault. І сьогодні компанія радо ділиться секретами та натхненням, що допомогли їй підкорити ринок.

Секрет 1: велика ідея, наполегливість та довгий шлях до успіху

Історія Samsonite бере початок у 1910 році, коли Джессі Швейдер заснував у Денвері невелику фабрику дорожніх скринь. У часи "золотої лихоманки" головною вимогою до багажу була витривалість – принцип, що став основою філософії бренду.

У 1939 році з’явилася перша валіза під назвою Samsonite, а після війни компанія зробила ставку на інновації. Так народилася лінійка легких валіз Ultralite, згодом – моделі на колесах. У 1965 році бренд офіційно отримав статус корпорації, відкривши нову сторінку своєї історії.

Секрет 2: широкий асортимент для різних потреб

Каталог samsonite.ua орієнтований на різні категорії споживачів - і в цьому полягає другий чинник успіху. На сайті можна знайти:

  • валізи – маленькі, середні та великі формати з жорстким або м’яким корпусом, на 4 колесах, з продуманою фурнітурою та внутрішньою організацією;

  • рюкзаки – міські, дорожні, з відділеннями під ноутбук, органайзерами для аксесуарів та "розумною" компоновкою;

  • ділові сумки – рішення для офісу та поїздок, де важливо виглядати презентабельно й водночас мати зручний доступ до техніки та документів.

Окремої уваги заслуговують дитячі колекції, що містять зручні та легкі аксесуари для найменших мандрівників. Особливою гордістю є колаборації з Marvel та Disney.

Секрет 3: сервіс і гарантія по всьому світу

Ще один сильний аргумент на користь офіційної купівлі дорожніх аксесуарів – це сервісна інфраструктура. В Україні працює авторизований сервісний центр у Києві, а глобальна світова мережа партнерів дає змогу отримати допомогу під час подорожей за межами країни.

Алгоритм дій простий: ви зберігаєте чек або гарантійний талон й у випадку потреби звертаєтесь до фахівців. Експерти проводять діагностику та пропонують рішення – ремонт чи заміну в разі гарантійного випадку.

Висновок: чому мандрівники довіряють саме Samsonite?

Довіра тисячів клієнтів з усього світу - це великий здобуток. І ми можемо впевнено стверджувати: Samsonite повністю виправдовує всі очікування.

Офіційний дистриб’ютор пропонує виключно оригінальну продукцію та широку лінійку моделей. Продукти створюються з урахуванням реальних потреб, проходять багаторівневі перевірки, а сервісна підтримка відповідає за комфорт та безпеку.

Прагнете переконатися особисто? Завітайте на офіційний сайт samsonite.ua - тут ви знайдете детальні огляди та актуальні ціни.

