Samsonite: секреты успеха американской мануфактуры, которая стала мировым гигантом

Четверг 11 сентября 2025 17:29
Samsonite: секреты успеха американской мануфактуры, которая стала мировым гигантом Фото: бренд дорожных аксессуаров Samsonite (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Путешествия стали привычной частью жизни украинцев: кто-то регулярно выезжает на работу за границу, другие ежемесячно ездят в командировку, а некоторые люди просто ежедневно добираются на работу и домой. И во всех этих случаях главную роль играет одно – удобный и надежный аксессуар, рюкзак, сумка или чемодан, позволяющий вместить все необходимые вещи и передвигаться с комфортом.

Подробнее о бренде дорожных аксессуаров, который предлагает именно такие решения, – в материале РБК-Украина.

Samsonite – официальный дистрибьютор продукции легендарного американского бренда, а также всемирно известных марок American Tourister, TUMI и Lipault. И сегодня компания с радостью делится секретами и вдохновением, которые помогли ей покорить рынок.

Секрет 1: большая идея, настойчивость и долгий путь к успеху

История Samsonite берет начало в 1910 году, когда Джесси Швейдер основал в Денвере небольшую фабрику дорожных сундуков. Во времена "золотой лихорадки" главным требованием к багажу была выносливость – принцип, ставший основой философии бренда.

В 1939 году появился первый чемодан под названием Samsonite, а после войны компания сделала ставку на инновации. Так родилась линейка легких чемоданов Ultralite, впоследствии – модели на колесах. В 1965 году бренд официально получил статус корпорации, открыв новую страницу своей истории.

Секрет 2: широкий ассортимент для разных нужд

Каталог samsonite.ua ориентирован на разные категории потребителей – и в этом заключается второй фактор успеха. На сайте можно найти:

  • чемоданы – маленькие, средние и большие форматы с жестким или мягким корпусом, на 4 колесах, с продуманной фурнитурой и внутренней организацией;
  • рюкзаки – городские, дорожные, с отделениями под ноутбук, органайзерами для аксессуаров и "умной" компоновкой;
  • деловые сумки – решения для офиса и поездок, где важно выглядеть презентабельно и иметь удобный доступ к технике и документам.

Отдельного внимания заслуживают детские коллекции, которые включают удобные и легкие аксессуары для самых маленьких путешественников. Особой гордостью являются коллаборации с Marvel и Disney.

Секрет 3: сервис и гарантия по всему миру

Еще один сильный аргумент в пользу официальной покупки дорожных аксессуаров – это сервисная инфраструктура. В Украине работает авторизованный сервисный центр в Киеве, а глобальная сеть партнеров позволяет получить помощь во время путешествий за пределами страны.

Алгоритм действий прост: вы храните чек или гарантийный талон и в случае необходимости обращаетесь к специалистам. Эксперты проводят диагностику и предлагают решение – ремонт или замену в случае гарантийного случая.

Вывод: почему путешественники доверяют именно Samsonite?

Доверие тысяч клиентов со всего мира – это большое достижение. И мы можем с уверенностью утверждать: Samsonite полностью оправдывает все ожидания.

Официальный дистрибьютор предлагает только оригинальную продукцию и широкую линейку моделей. Продукты производятся с учетом реальных потребностей, проходят многоуровневые проверки, а сервисная поддержка отвечает за комфорт и безопасность.

Хотите убедиться лично? Посетите официальный сайт samsonite.ua – здесь вы найдете подробные обзоры и актуальные цены.

