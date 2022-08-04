Над самой высокой точкой частично оккупированного Святогорска подняли флаг Украины (видео)

"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю", - говорится в описании под видео.

Напомним, что в начале июня мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Впоследствии правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.