UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над самой высокой точкой частично оккупированного Святогорска подняли флаг Украины (видео)

Фото: над самой высокой точкой Святогорска подняли флаг Украины (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины над самой высокой точкой Святогорска (Донецкая область). Этот город сейчас частично оккупирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю", - говорится в описании под видео.

Напомним, что в начале июня мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Впоследствии правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Добавим, примечательно, что недавно глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад, а также анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияСвятогорск