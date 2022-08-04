Над самой высокой точкой частично оккупированного Святогорска подняли флаг Украины (видео)

Бойцы Нацгвардии подняли флаг Украины над самой высокой точкой Святогорска (Донецкая область). Этот город сейчас частично оккупирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.
"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю", - говорится в описании под видео.
Напомним, что в начале июня мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Впоследствии правоохранители заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Добавим, примечательно, что недавно глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад, а также анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.
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