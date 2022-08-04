RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над найвищою точкою частково окупованого Святогірська підняли прапор України (відео)

Фото: над найвищою точкою Святогірська підняли прапор України (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Бійці Нацгвардії підняли прапор України над найвищою точкою Святогірська (Донецька область). Це місто наразі частково окуповане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

"Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що на початку червня мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік Росії. Згодом правоохоронці заочно повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Додамо, примітно, що нещодавно очільник окупованої Святогірської громади Володимир Рибалкін повідомив, що у частині сіл стало "тихіше", ніж місяць тому, а також анонсував, що найближчим часом громадяни дізнаються про хороші новини на цьому напрямку.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяСвятогорск