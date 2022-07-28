ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава оккупированного Святогорска анонсировал "хорошие новости" в ближайшее время

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 19:35
Глава оккупированного Святогорска анонсировал "хорошие новости" в ближайшее время Фото: Владимир Рыбалкин, глава Святогорской городской военной администрации (facebook.com/RubalkinVladimir)
Автор: Илона Свиридова

Глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад. Также он анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "6262.com.ua".

Часть административного центра находится в оккупации, а в трех поселках ведутся активные бои. Однако по словам главы общины, ситуация контролируемая украинскими военными.

По словам Рыбалкина, сейчас самая опасная ситуация происходит вокруг поселков Богородичное, Краснополье, Мазановка и Долина, а в других населенных пунктах ситуация наоборот, стала более спокойной, чем месяц назад.

Глава Святогорской военной администрации уверен, что в ближайшее время жители общины получат хорошие новости от ВСУ.

Напомним, что ранее представители главного управления разведки Министерства обороны Украины провели эвакуацию части гражданских с территории Святогорской Лавры. Этот участок Святогорска находится на правом берегу реки Северский Донец и находится под контролем Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Святогорск Война в Украине
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины