Глава оккупированного Святогорска анонсировал "хорошие новости" в ближайшее время
Глава оккупированной Святогорской общины Владимир Рыбалкин сообщил, что в части сел стало "тише", чем месяц назад. Также он анонсировал, что в ближайшее время граждане узнают о хороших новостях на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "6262.com.ua".
Часть административного центра находится в оккупации, а в трех поселках ведутся активные бои. Однако по словам главы общины, ситуация контролируемая украинскими военными.
По словам Рыбалкина, сейчас самая опасная ситуация происходит вокруг поселков Богородичное, Краснополье, Мазановка и Долина, а в других населенных пунктах ситуация наоборот, стала более спокойной, чем месяц назад.
Глава Святогорской военной администрации уверен, что в ближайшее время жители общины получат хорошие новости от ВСУ.
Напомним, что ранее представители главного управления разведки Министерства обороны Украины провели эвакуацию части гражданских с территории Святогорской Лавры. Этот участок Святогорска находится на правом берегу реки Северский Донец и находится под контролем Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.