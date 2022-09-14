Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Всего Россия потеряла во время полномасштабной войны уже 53 650 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ОК "Юг", за минувшие сутки украинские военные уничтожили много живой силы и техники оккупантов.
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