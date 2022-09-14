UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян

Фото: Россия потеряла в Украине уже 53 650 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Всего Россия потеряла во время полномасштабной войны уже 53 650 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 53650 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2180 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 167 (+2) ед,
  • самолетов - 246 (+2) ед,
  • вертолетов - 215 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+4),
  • крылатые ракеты - 233 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
  • специальная техника - 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ОК "Юг", за минувшие сутки украинские военные уничтожили много живой силы и техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойска РФВойна России против Украины