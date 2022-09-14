Літаки, вертольоти та 350 військових: Генштаб назвав втрати росіян

Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього Росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, за даними ОК "Південь, за минулу добу українські військові знищили багато живої сили та техніки окупантів.
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