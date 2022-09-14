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Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян

Новина українською →
Киев, Среда 14 сентября 2022 09:14
Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян Фото: Россия потеряла в Украине уже 53 650 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Всего Россия потеряла во время полномасштабной войны уже 53 650 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 53650 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2180 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 167 (+2) ед,
  • самолетов - 246 (+2) ед,
  • вертолетов - 215 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+4),
  • крылатые ракеты - 233 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
  • специальная техника - 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ОК "Юг", за минувшие сутки украинские военные уничтожили много живой силы и техники оккупантов.

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