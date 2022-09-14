Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян

Фото: Россия потеряла в Украине уже 53 650 своих военных (wikipedia.org)

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Всего Россия потеряла во время полномасштабной войны уже 53 650 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.