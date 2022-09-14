Самолеты, вертолеты и 350 военных: Генштаб назвал потери россиян
Фото: Россия потеряла в Украине уже 53 650 своих военных (wikipedia.org)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Всего Россия потеряла во время полномасштабной войны уже 53 650 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 53650 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 2180 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,
- РСЗО - 311 (+0) ед,
- средства ПВО - 167 (+2) ед,
- самолетов - 246 (+2) ед,
- вертолетов - 215 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+4),
- крылатые ракеты - 233 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
- специальная техника - 120 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ОК "Юг", за минувшие сутки украинские военные уничтожили много живой силы и техники оккупантов.
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