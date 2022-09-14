Літаки, вертольоти та 350 військових: Генштаб назвав втрати росіян

Фото: Росія втратила в Україні вже 53 650 своїх військових (wikipedia.org)

Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього Росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.