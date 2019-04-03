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Літаки НАТО вдруге за тиждень супроводжували бомбардувальники РФ над Північним морем

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 23:03
Літаки НАТО вдруге за тиждень супроводжували бомбардувальники РФ над Північним морем
Фото: Ту-160

Винищувачі ВПС Данії і Норвегії більше 13 годин супроводжували літаки РФ

Літаки НАТО супроводили в середу, 3 квітня, пару стратегічних бомбардувальників Ту-160 російської військової авіації. Про це сообает РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, які отримали відповідну інформацію від Міноборони РФ.

Йдеться про те, що літаки РФ більше 13 годин летіли над нейтральними водами Норвезького, Баренцева і Північного морів. Незабаром на супровід бомбардувальників піднялися винищувачі F-16 ВПС Норвегії і Данії.

Також ракетоносці супроводжували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Екіпажі в повітрі відпрацювали дозаправку Ту-160.

Нагадаємо, винищувачі НАТО, які захищають повітряний простір країн Балтії, в середині березня чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків. Натовські літаки вилітали на ідентифікацію російських винищувачів Су-35, Су-27, які супроводжували російські пасажирські літаки Ту-134 двічі - 11 і 12 березня.

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