Самолеты АН-26 старые, но надежные, - авиационный юрист

Фото: АН-26 (wikimedia)

Авиационный юрист Андрей Козлов не видит объективных причин критиковать самолеты АН-26 на фоне катастрофы под Чугуевом. По его словам, самолеты АН-26 являются достаточно надежными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом".

Козлов заявил, что данные модели самолетов являются очень "живучими".

"Самолет этот, конечно, не новый, но надежный и проверенный. Поэтому при регулярных инспекциях, ремонтах и продлении ресурса - вполне годный. Другое дело, что сама по себе техника в момент создания не могла, конечно, иметь современных средств обеспечения безопасности", - сказал он.

Также надежность АН-26 отмечает и представитель Воздушных сил Юрий Игнат. При этом он добавил, что они "иногда падают".

"Падают, потому что малейшая ошибка приводит к таким вот трагедиям. Да, техника не новая и отказов (двигателей, - ред.) есть много. Но мы не можем не летать. Если летчик не летает определенное время, то он теряет допуск к выполнению полетов", - подчеркнул Игнат.

Напомним, в прошлую пятницу, 25 сентября, под Чугуевом потерпел крушение военный самолет АН-26, которые выполнял учебные полеты. На борту находились 27 человек. Выжил лишь один курсант.

После катастрофы в СМИ начала появляться информация, что самолет должен был пройти капитальный ремонт и не мог осуществлять полеты. При этом в ВСУ такую информацию опровергли, заявив, что в этом году АН-26 получил продление срока эксплуатации еще на два года.

Как писало РБК-Украина, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота при посадке на поле.