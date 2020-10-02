Літаки АН-26 старі, але надійні, - авіаційний юрист

Фото: АН-26 (wikimedia)

Авіаційний юрист Андрій Козлов не бачить об'єктивних причин критикувати літаки АН-26 на тлі катастрофи під Чугуєвом. За його словами, літаки АН-26, є досить надійними.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом".

Козлов заявив, що дані моделі літаків є дуже "живучими".

"Літак цей, звичайно, не новий, але надійний і перевірений. Тому при регулярних інспекціях, ремонту і продовження ресурсу - цілком придатний. Інша справа, що сама по собі техніка в момент створення не могла, звичайно, мати сучасних засобів забезпечення безпеки", - сказав він.

Також надійність АН-26 відзначає і представник Повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому він додав, що вони "іноді падають".

"Падають, тому що найменша помилка призводить до таких трагедій. Так, техніка не нова і відмов (двигунів, - ред.) є багато. Але ми не можемо не літати. Якщо льотчик не літає певний час, то він втрачає допуск до виконання польотів", - підкреслив Гнат.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю, 25 вересня, під Чугуєвом зазнав катастрофи військовий літак АН-26, які виконував навчальні польоти. На борту перебували 27 осіб. Вижив лише один курсант.

Після катастрофи в ЗМІ почала з'являтися інформація, що літак повинен був пройти капітальний ремонт і не міг здійснювати польоти. При цьому в ЗСУ таку інформацію спростували, заявивши, що в цьому році АН-26 отримав продовження терміну експлуатації ще на два роки.

Як повідомляло РБК-Україна, причиною катастрофи могла стати помилка пілота при посадці на полі.