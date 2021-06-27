UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей

Автор: Артур Родивилов

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье пришлось возвращаться в аэропорт. Вынужденную посадку пришлось сделать из-за птицы.

Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица, передает "Укринформ".

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 04:00, однако из-за грозы рейс отложили почти на два часа.

"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - рассказал она.

В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
рейсы