Самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье пришлось возвращаться в аэропорт. Вынужденную посадку пришлось сделать из-за птицы.

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 04:00, однако из-за грозы рейс отложили почти на два часа.

"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - рассказал она.

В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился.