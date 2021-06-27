Літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом

Рейс з Харкова до Туреччини компанії "Міжнародні авіалінії України" у неділю довелося повертатися в аеропорт. Вимушену посадку довелося зробити через птаха.

За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова в турецький Бодрум о 04:00, проте через грозу рейс відклали майже на дві години.

"Літак знову вилетів близько 06:00 і протягом години політ відбувався спокійно. Але в носову частину літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення і вимушеної посадки", - розповів вона.

В аеропорту літак був оглянутий. Повітряне судно було в повному порядку і літак о 13:11 знову вилетів в турецький Бодрум і через три години там приземлився.