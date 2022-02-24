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Самолетам запретили летать над Украиной и пограничными районами РФ

Автор: Дмитрий Левицкий

Ночью 24 февраля воздушное пространство над Украиной закрыли для полетов гражданской авиации. Также запрет на полеты был введен над территориями России, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно NOTAM, небо закрыли над Украиной, а также над Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Также закрыто небо над областями Беларуси, граничащими с Украиной.

Вот так выглядит карта закрытия воздушного пространства:

Фото: небо над Украиной закрыли (facebook.com/sergiy.karazy)

Перед тем, как на сайте американского управления появился NOTAM, израильский пассажирский самолет, пролетавший над Западом Украины, развернулся и покинул украинское небо. В дальнейшем он летел над странами ЕС.

Кроме того, пассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Борисполь, но сразу же вернулся обратно.

Напомним, перед этим появилась информация, что аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра.

Позже стало известно, что также закрыли аэропорт Запорожья.

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