Самолетам запретили летать над Украиной и пограничными районами РФ

Согласно NOTAM, небо закрыли над Украиной, а также над Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Также закрыто небо над областями Беларуси, граничащими с Украиной.

Вот так выглядит карта закрытия воздушного пространства:

Фото: небо над Украиной закрыли (facebook.com/sergiy.karazy)

Перед тем, как на сайте американского управления появился NOTAM, израильский пассажирский самолет, пролетавший над Западом Украины, развернулся и покинул украинское небо. В дальнейшем он летел над странами ЕС.

Кроме того, пассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Борисполь, но сразу же вернулся обратно.