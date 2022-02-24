RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ

Автор: Дмитро Левицький

Вночі 24 лютого повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.

Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.

Ось так виглядає карта закриття повітряного простору:

Фото: небо над Україною закрили (facebook.com/sergiy.karazy)

Перед тим, як на сайті американського управління з'явився NOTAM, ізраїльский пасажирський літак, який пролітав над Заходом України, розвернувся і покинув українське небо. Надалі він летів над країнами ЄС.

Крім того, пасажирський літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту "Бориспіль", але відразу ж повернувся назад.

Нагадаємо, перед цим з'явилася інформація, що аеропорти Харкова та Дніпра закрили до ранку.

Пізніше стало відомо, що також закрили аеропорт Запоріжжя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаАвіасполученняВторгнення Росії до України