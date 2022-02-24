Літакам заборонили літати над Україною та прикордонними районами РФ

Відповідно до NOTAM, небо закрили над Україною, а також над Брянською, Воронезькою, Ростовською, Курською, Білгородською, Ростовською областями та Краснодарським краєм.

Також закрите небо над областями Білорусі, які межують з Україною.

Ось так виглядає карта закриття повітряного простору:

Фото: небо над Україною закрили (facebook.com/sergiy.karazy)

Перед тим, як на сайті американського управління з'явився NOTAM, ізраїльский пасажирський літак, який пролітав над Заходом України, розвернувся і покинув українське небо. Надалі він летів над країнами ЄС.

Крім того, пасажирський літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту "Бориспіль", але відразу ж повернувся назад.