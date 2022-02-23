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Аэропорты в Харькове и в Днепре временно закрыли

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Украина, Среда 23 февраля 2022 23:58
Аэропорты в Харькове и в Днепре временно закрыли Фото: аэропорт в Харькове и в Днепре закрыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Аэропорт Харькова закрыли на некоторое время.Также закрыт аэропорт в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аvianews.

В Харькове взлетно-посадочная полоса 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля и до 08:35 24 февраля. Это единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта Харькова, которая принимает рейсы.

При этом отменен прилет в Харьков рейса Windrose ("Роза Ветров") 7W145 из Киева.

Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля.

На вылет отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

Также по сообщению NOTAM, не будет работать и Днепровский аэропорт. Аэродром будет закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

О причинах временного закрытия аэропортов не сообщается.

Ранее сообщалось, что украинские авиакомпании пока что не видят повода для отмены рейсов. Однако допускаются некоторые изменения в расписаниях, но они не будут значительными.

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