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Вслед за Харьковом и Днепром: аэропорт в Запорожье тоже закрыли

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 02:01
Вслед за Харьковом и Днепром: аэропорт в Запорожье тоже закрыли Фото: аэопорт в Запорожье закрыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Аэропорт в городе Запорожье временно закрыли. Об этом говорится в сообщении для летного состава NOTAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ourairports.

Аэропорт в Запорожье закрыт 23 февраля с 22:33 часов. Судя по расписанию рейсов на сайте аэропорта, это продлиться до 7.00 утра 24 февраля.

В 7:00 утра запланировал рейс Windrose Airlines/U из Запорожья в аэропорт Борисполь.

В 7:20 утра стартует рейс Motor Sich в Киев.

Отметим, что с вечера 23 февраля закрыли аэропорты в Харькове и Днепре. Харьковский аэропорт не будет работать этой ночью до 08:35 утра 24 февраля, Днепровский - до 7:00 утра.

Ранее сообщалось, что в расписаниях авиарейсов могут быть изменения.

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