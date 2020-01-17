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В самолетах Boeing 737 обнаружили новую проблему

Новости » Общество     17.01.2020 - 22:07
В самолетах Boeing 737 обнаружили новую проблему
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Нарушена функция мониторинга включения программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов

Американская корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 Max. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что проблему обнаружили в ходе технического обзора предлагаемого обновления для заземленного Boeing 737 MAX в штате Айове в минувшие выходные.

"Мы делаем необходимые обновления", сказали в корпорации Boeing.

Официальные лица заявили, что проблема связана с функцией мониторинга включения программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Также по словам чиновников, один из наблюдателей не был правильно инициирован.

Напомним, самолет Boeing 737 разбился со 180 пассажирами на борту возле иранского аэропорта Имама Хомейни в начале среды, 8 января.

Как сообщало РБК-Украина, компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа. По данным источников, в компании знали о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до крушения в Индонезии в ноябре 2018 года. Проблема заключается в том, что эта система оповещений не работала на 737 MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, как пишет WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофы.

Ранее сообщалось, что Boeing заявил об успешном обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.

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