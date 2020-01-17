У літаках Boeing 737 виявили нову проблему

Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Порушена функція моніторингу включення програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів

Американська корпорація Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні для літаків 737 Max. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що проблему виявили в ході технічного огляду пропонованого оновлення для заземленого Boeing 737 MAX в штаті Айові в минулі вихідні.

"Ми робимо необхідні оновлення", сказали в корпорації Boeing.

Офіційні особи заявили, що проблема пов'язана з функцією моніторингу включення програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів.

Також за словами чиновників, один із спостерігачів не був правильно ініційований.

Нагадаємо, літак Boeing 737 розбився з 180 пасажирами на борту біля іранського аеропорту Імама Хомейні на початку середовища, 8 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше ніж за рік до першого краху літаків такого типу. За даними джерел, у компанії знали про збої в системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до аварії в Індонезії в листопаді 2018 року. Проблема полягає в тому, що ця система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на більш ранніх моделях літаків. Однак, як пише WSJ, невідомо, чи могла ця система запобігти катастрофи.

Раніше повідомлялося, що Boeing заявив про успішне оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX для усунення загрози потенційних авіакатастроф.