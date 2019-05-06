Boeing пытался скрыть проблемы с лайнером 737 MAX, - WSJ

Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Boeing более года скрывал неисправности в системах 737 MAX

Американская компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников, в компании знали о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до крушения в Индонезии в ноябре 2018 года. Проблема заключается в том, что эта система оповещений не работала на 737 MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, как пишет WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофы.

Напомним, ранее Boeing заявил об успешном обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX для устранения угрозы потенциальных авиакатастроф.

Отметим, последняя катастрофа 737 MAX с жертвами произошла 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Перед крушением лайнер набрал нестандартно большую скорость, и пилоты запросили разрешение на быстрый подъем, спустя несколько минут после этого 737 MAX пропал с радаров.