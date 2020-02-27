Самолет ВВС Испании потерпел крушение в Средиземном море

Самолет военно-воздушных сил Испании потерпел крушение в Средиземном море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onda Regional de Murcia.

Как сообщается, самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор утром в четверг, 27 февраля.

Самолет разбился во время выполнения тренировочных упражнений. Пока не подтверждено, удалось ли пилоту катапультироваться.

Причины падения самолета пока неизвестны.

Напомним, в сентябре прошлого года в Испании самолет академии ВВС во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсияу. В результате погибли двое пассажиров - инструктор и курсант.

Кроме того, на юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение. Пилот по неизвестным причинам потерял управление и упал. В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров.

Добавим, что в штате Техас, США, разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Перед исчезновением с радаров пилот сообщил о проблемах с электроникой и развернул самолета в направлении регионального аэропорта Эбилен.