Во Франции при крушении туристического самолета погибли четыре человека

Фото (france3-regions.francetvinfo.fr)

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров

На юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France 3.

Сообщается, что самолет вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (14:00 по киевскому времени) в городе Крессель. По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров. По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалисты установят причины катастрофы.

Напомним, три спасателя погибли в результате крушения вертолета в районе Марселя, на юге Франции. Вертолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Ведется расследование для выяснения причины аварии.