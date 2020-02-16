ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции при крушении туристического самолета погибли четыре человека

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 20:39
Во Франции при крушении туристического самолета погибли четыре человека
Фото (france3-regions.francetvinfo.fr)

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров

На юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France 3.

Сообщается, что самолет вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (14:00 по киевскому времени) в городе Крессель. По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров. По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалисты установят причины катастрофы.

Напомним, три спасателя погибли в результате крушения вертолета в районе Марселя, на юге Франции. Вертолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Ведется расследование для выяснения причины аварии.

До этого на западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

Германия присоединится к обсуждению "ядерной инициативы" Франции Первая смерть от китайского коронавируса зафиксирована в Европе
Новости Украины Франция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь