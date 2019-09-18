В Испании разбился военный самолет, два человека погибли

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Самолет упал в море вблизи берега провинции Мурсия

В Испании разбился самолет военно-воздушных сил, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВВС Испании в Twitter.

Сообщается, что самолет академии ВВС Испании во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсия утром 18 сентября. В результате погибли двое пассажиров - инструктор и курсант.

"Командующий Даниэль Мелеро и ученик Роза Мария Альмирон погибли сегодня утром в авиакатастрофе в Ла-Манга", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже второй случай авиакатастрофы с участием самолетов военно-воздушных сил Испании за последний месяц. Подобный инцидент произошел 26 августа. Тогда военный самолет САЅА C-101 упал в море, пилот погиб. Некоторые СМИ писали, что останки погибшего пилота обнаружили на пляже. Обломки самолета также прибило к пляжу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сербии в июле разбился военный вертолет. Инцидент произошел во время проведения тренировочного полета. Оба члена экипажа, которые находились на момент аварии на борту вертолета, не получили серьезных травм.