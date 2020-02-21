В США разбился самолет, есть жертвы

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Перед катастрофой пилот сообщил о проблемах с электроникой

В американском штате Техас разбился двухмоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News.

Как отметили местные власти, пилот пропал с радаров утром 20 февраля. Добраться до места катастрофы спасатели смогли лишь около 22:00.

"Вследствие авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли трое людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед исчезновением с радаров пилот сообщил о проблемах с электроникой и развернул самолета в направлении регионального аэропорта Эбилен. На данный момент причины катастрофы расследует национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.

Ранее РБК-Украина писало, что в России в аэропорту Магадан частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось 14 человек, пострадали - 7.

Также сообщалось, что днями на юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение. Пилот по неизвестным причинам потерял управление и упал. В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров.