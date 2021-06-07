Самолет вице-президента США экстренно вернулся на военную базу

Самолет вице-президента США Камалы Харрис вынужденно вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленде. ЧП произошло через полчаса после вылета.

На 7 и 8 июня у Камалы Харрис запланированы визиты в Мексику и Гватемалу. В рамках своей первой зарубежной поездки на посту вице-президента она намерена обсудить проблему массовой эмиграции в США через американо-мексиканскую границу.

Она добавила, что вице-президент продолжит свое путешествие на другом самолете.

"Это технический вопрос. Нет никаких серьезных проблем с безопасностью", - заверила Сандерс.

Ранее в Казахстане пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц. После этого он был вынужден совершить экстренную посадку.

РБК-Украина также писало, что в Японии молния попала в фюзеляж грузового самолета компании Japan Cargo Airlines, после чего он был вынужден совершить аварийную посадку.