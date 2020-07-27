В Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии

Фото: самолет Boeing 747 компании Japan Cargo Airlines (airbridgecargo.com)

Инцидент произошел на высоте 6700 метров

В Японии молния попала в фюзеляж грузового самолета компании Japan Cargo Airlines. После чего он был вынужден совершить аварийную посадку в токийском аэропорту "Нарита".

Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, самолет Boeing 747 следовал из Нариты в направлении американского города Анкориджа в штате Аляска, однако через 20 минут после взлета у него попала молния. Инцидент произошел на высоте 6700 метров.

После этого пилоты приняли решение вернуться. Также известно, что на борту находилось пятеро членов экипажа, никто не пострадал. Сейчас самолет обследуется на предмет повреждений.

Напомним, в международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines.

Также ранее РБК-Украина писало, что самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту.

Кроме того, в Ивано-Франковской области аварийную посадку совершил легкомоторный самолет.