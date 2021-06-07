Літак віце-президента США екстрено повернувся на військову базу

Літак віце-президента США Камали Харріс вимушено повернувся на військову базу Ендрюс в штаті Меріленді. НП сталася через півгодини після вильоту.

На 7 і 8 червня у Камали Харріс заплановані візити в Мексику і Гватемалу. У рамках своєї першої закордонної поїздки на посаді віце-президента вона має намір обговорити проблему масової еміграції в США через американо-мексиканський кордон.

Вона додала, що віце-президент продовжить свою подорож на іншому літаку.

"Це технічне питання. Немає жодних серйозних проблем з безпекою", - запевнила Сандерс.

Раніше в Казахстані пасажирський літак зіткнувся зі зграєю птахів. Після цього він був змушений здійснити екстрену посадку.

РБК-Україна також писало, що в Японії блискавка влучила у фюзеляж вантажного літака компанії Japan Cargo Airlines, після чого він був змушений здійснити аварійну посадку.