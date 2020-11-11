В Казахстане экстренно сел пассажирский самолет после столкновения с птицами

Фото: самолет (Pixabаy)

В Казахстане пассажирский самолет, летевший из Атырау в Нур-Султан столкнулся со стаей птиц. После этого он был вынужден совершить экстренную посадку.

Об этом сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании SCAT сообщили, что во время набора высоты на самолет налетела стая крупных птиц. Вероятно, это были гуси или утки. В тот момент на борту находилось 115 пассажиров.

После этого командир судна принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка произошла в штатном режиме. Позже рейс был отменен.

Отмечается, что пассажирам, которые захотели изменить дату вылета, оформили перебронирование, а тем, кто не захотел этого - вернули деньги. Авиакомпания планирует представить пилота к награждению медалью. Он работает в компании больше 10 лет.

Напомним, в конце сентября самолет с вице-президентом США Майком Пенсом вернулся в аэропорт вылета в американском штате Нью-Гемпшир после столкновения с птицей.

Также РБК-Украина сообщало, что в Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии.

Ранее в международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines.