Самолет Ryanair второй раз за неделю проверяли на наличие бомбы

Второй раз за неделю компания Ryanair проверяла информацию о минировании своего самолета. Сегодня заминировали самолет, который летел из Лондона в Осло со 142 пассажирами на борту.

Об этом сообщает норвежское агентство NRK.

Из-за сообщения о минировании в аэропорт назначения самолет Ryanair сопровождали два истребителя F-16 Вооруженных сил Дании.

Самолет удачно приземлился в Осло, после чего пассажиры покинули самолет и отправились автобусом в терминал. Самолет обыскивают правоохранители вместе со взрывотехниками.

По подозрению в сообщении о минировании задержали 51-летнего гражданина Великобритании. Мужчину планируют допросить в ближайшее время.

Напомним, самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту во вторник, 14 июля.

Кроме того, в марте из-за сообщения о бомбе на борту экстренную посадку делал пассажирский самолет в России.