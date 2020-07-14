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В Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе

Лондон, Вторник 14 июля 2020 15:41
В Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе
Фото: самолет авиакомпании Ryanair (wikimedia.by/AlexBabashov)
Автор: Анастасия Рокитна

Самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в Дублин

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту. Двое подозреваемых уже задержаны.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в Дублин. Однако в Лондоне он был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Станстед.

В туалете на борту была обнаружена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся "взрывчатые вещества", пишет издание. Самолет приземлился и все пассажиры были эвакуированы.

"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстеда и компании-оператору. Два мужчины, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета", - говорится в заявлении полиции Эссекса.

Напомним, в России экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе на борту.

Отметим, в международном аэропорту "Ньюварк", в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines.

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