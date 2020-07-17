Літак Ryanair вдруге за тиждень перевіряли на наявність бомби

Вдруге за тиждень компанія Ryanair перевіряла інформацію про мінування свого літака. Сьогодні замінували літак, який летів з Лондона до Осло зі 142 пасажирами на борту.

Про це повідомляє норвезьке агентство NRK.

Через повідомлення про мінування до аеропорту призначення літак Ryanair супроводжували два винищувачі F-16 Збройних сил Данії.

Літак вдало приземлився в Осло, після чого пасажири покинули літак та відправилися автобусом до терміналу. Літак обшукують правоохоронці разом з вибухотехніками.

За підозрою в повідомленні про мінування затримали 51-річного громадянина Британії. Чоловіка планують допитати найближчим часом.

Нагадаємо, літак компанії Ryanair зробив вимушену посадку Лондоні через повідомлення про бомбу на борту у вівторок, 14 липня.

Крім того, у березні через повідомлення про бомбу на борту екстрену посадку робив пасажирський літак у Росії.