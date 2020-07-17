Літак Ryanair вдруге за тиждень перевіряли на наявність бомби

Літак супроводжували до аеропорту данські винищувачі
Вдруге за тиждень компанія Ryanair перевіряла інформацію про мінування свого літака. Сьогодні замінували літак, який летів з Лондона до Осло зі 142 пасажирами на борту.
Про це повідомляє норвезьке агентство NRK.
Через повідомлення про мінування до аеропорту призначення літак Ryanair супроводжували два винищувачі F-16 Збройних сил Данії.
Літак вдало приземлився в Осло, після чого пасажири покинули літак та відправилися автобусом до терміналу. Літак обшукують правоохоронці разом з вибухотехніками.
За підозрою в повідомленні про мінування затримали 51-річного громадянина Британії. Чоловіка планують допитати найближчим часом.
Нагадаємо, літак компанії Ryanair зробив вимушену посадку Лондоні через повідомлення про бомбу на борту у вівторок, 14 липня.
Крім того, у березні через повідомлення про бомбу на борту екстрену посадку робив пасажирський літак у Росії.