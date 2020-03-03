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В России экстренно садится пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе на борту

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 09:48
В России экстренно садится пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе на борту
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Перми экстренно садится самолет Новосибирск-Москва

Пассажирский лайнер Новосибирск-Москва экстренно садится в Перми (Россия) из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Отмечается, что причиной внеплановой посадки самолета в Перми является сообщение о минировании.

"Лайнер развернулся на 90 градусов и направляется в Пермь, продолжая снижаться. Ожидается, что самолет выполнит там экстренную посадку", - говорится в сообщении.

На борту самолета находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, в аэропорту Тегерана Мехрабад 25 января совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour. Самолет вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы.

До этого, в международном аэропорту "Ньюварк", в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines. У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

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