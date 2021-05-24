Самолет с Протасевичем посадили в Минске по согласованию с руководством Ryanair

По его словам, в настоящее время самолет проходит досмотр в аэропорту Вильнюса.

"Мы уже опросили десятки людей, которые летели на самолете, в том числе членов экипажа. Капитана уже допросили", - отметил Кишкис.

На вопрос, кто решил посадить самолет в Минске, он ответил, что капитан самолета сделал это по согласованию с руководством компании Ryanair. Но правоохранительные органы Литвы дополнительно уточняют эти обстоятельства. По его словам, в Беларусь уже направили запрос о правовой помощи.

Самолет Ryanair рейса Афины - Вильнюс экстренно посадили 23 мая, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт. В результате был задержан Роман Протасевич и еще несколько человек. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, за что грозит до 15 лет тюрьмы.