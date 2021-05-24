Самолет с Протасевичем посадили в Минске по согласованию с руководством Ryanair

Самолет Ryanair, на борту которого был основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, был посажен в Минске по согласованию с руководством компании. Только после этого капитан судна посадил его.
Об этом на пресс-конференции заявил начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, передает LRT.
По его словам, в настоящее время самолет проходит досмотр в аэропорту Вильнюса.
"Мы уже опросили десятки людей, которые летели на самолете, в том числе членов экипажа. Капитана уже допросили", - отметил Кишкис.
На вопрос, кто решил посадить самолет в Минске, он ответил, что капитан самолета сделал это по согласованию с руководством компании Ryanair. Но правоохранительные органы Литвы дополнительно уточняют эти обстоятельства. По его словам, в Беларусь уже направили запрос о правовой помощи.
Самолет Ryanair рейса Афины - Вильнюс экстренно посадили 23 мая, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт. В результате был задержан Роман Протасевич и еще несколько человек. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, за что грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате этого инцидента Европейский союз закроет сообщение с Беларусью и запретит полеты над этой страной.
А некоторые страны уже предлагают вынести вопрос с экстренной посадкой самолета на Совбез ООН.