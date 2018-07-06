Крушение МиГ-29 в Польше произошло сегодня ночью

В Польше приостановили полеты МиГ-29 из-за крушения истребителя, которое произошло сегодня ночью, 6 июля 2018 года. Об этом заявил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Рolskie Radio.

Так, по словам Блащака, до тех пор, пока не будут выяснены причины аварии МиГ-29, рейсы с использованием этого самолета будут прекращены.

"Сегодня вечером произошло трагическое событие. В результате катастрофы самолета опытный пилот, солдат польской армии потерял свою жизнь", - сказал глава Минобороны Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью в Польше разбился боевой истребитель МиГ-29, пилот катапультировался, но не выжил.