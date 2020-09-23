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Самолет Пенса вынужденно сел из-за столкновения с птицей

Автор: РБК-Украина

Самолет с вице-президентом США Майком Пенсом на борту вернулся в аэропорт вылета в американском штате Нью-Гэмпшир после столкновения с птицей. В настоящее время его осматривают специалисты.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Пенс возвращался в Вашингтон с предвыборного мероприятия в городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир).

Инцидент случился сразу после вылета. Воздушное судно после этого совершило посадку "в качестве меры предосторожности".

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После приземления Пенс и его сотрудники воспользовались грузовым самолетом, чтобы вернуться в Вашингтон.

Напомним, в Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии.

Ранее в международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines.

Также РБК-Украина писало, что самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Пенс