В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета

В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NJ.

Отмечается, что у самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020

Как сообщили в самой авиакомпании, самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без каких-либо проблем.

Напомним, 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа в Иране. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

Отметим, Кабмин выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи.