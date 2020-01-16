ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 15:00
В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета

В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NJ.

Отмечается, что у самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.

Как сообщили в самой авиакомпании, самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без каких-либо проблем.

Напомним, 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа в Иране. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

Отметим, Кабмин выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи.

Авиакатастрофа МАУ: Иран игнорирует запросы Украины и отменил приезд эксперта В США самолет сбросил топливо на несколько начальных школ, десятки пострадавших
Новости Украины Нью-ЙоркСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь