ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай будет полностью отвечать за созданное напряжение в случае визита Пелоси на Тайвань, - США

Новина українською →
США, Понедельник 01 августа 2022 21:54
Китай будет полностью отвечать за созданное напряжение в случае визита Пелоси на Тайвань, - США Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, ответственность будет полностью лежать на Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена на брифинге.

"Если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай решит создать какое-то напряжение - ответственность будет полностью на Пекине", - сказал он.

При этом США надеется, что Китай будет действовать ответственно и не будет заниматься никакими эскалациями.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге также заявил, что у Пекина нет причин использовать визит Пелоси для агрессии в отношении к Тайваню.

При этом, по его словам, Китай, возможно, готов ответить в ближайшие дни военными провокациями, как боевой стрельбой.

Напомним, тайваньские медиа анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита.

При этом ее визит не подтвержден, однако в Белом доме заявили, что она имеет право его осуществить.

При этом Пелоси может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя во время возможного визита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне