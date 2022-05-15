Самолет, опорный пункт и 30 оккупантов: ПВО Украины поразили 8 целей РФ
Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 201 самолет российских захватчиков и уничтожила еще 7 воздушных целей противника. Всего поражено восемь целей России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил ВСУ.
14 мая зенитные ракетные войска Воздушных сил "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов.
"Около 18 вечера, в Харьковской области, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается", - говорится в сообщении.
Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
"Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, 10 бронированных машин и 30 оккупантов", - отметили в ВСУ.
Напомним, николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ"Леер", который направляется для подавления GSM-связи.
Ранее стало известно, что ПВО воздушных сил и Десантно-штурмовых войск в пятницу поразили семь воздушных целей России.
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