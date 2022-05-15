Самолет, опорный пункт и 30 оккупантов: ПВО Украины поразили 8 целей РФ

Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 201 самолет российских захватчиков и уничтожила еще 7 воздушных целей противника. Всего поражено восемь целей России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил ВСУ.