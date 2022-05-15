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Літак, опорний пункт і 30 окупантів: ППО України вразили 8 цілей РФ

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Неділя 15 травня 2022 00:47
Літак, опорний пункт і 30 окупантів: ППО України вразили 8 цілей РФ Фото: ППО України вразили 8 цілей РФ (t.me. Tsaplienko)
Автор: Артур Родивилов

Протиповітряна оборона України ліквідувала 201 літак російських загарбників і знищила ще 7 повітряних цілей противника. Всього уражено вісім цілей Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на Командування повітряних сил ЗСУ.

14 травня зенітні ракетні війська Повітряних сил "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів.

"Близько 18 вечора, в Харківській області, в глибині ворожої території збитий 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Також протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних сил збиті сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ, зокрема, знищено взводний опорний пункт, 10 броньованих машин і 30 окупантів", - зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр", який направляється для придушення GSM-зв'язку.

Раніше стало відомо, що ППО повітряних сил і Десантно-штурмових військ у п'ятницю вразили сім повітряних цілей Росії.

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