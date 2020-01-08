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Літак МАУ в Ірані перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 07:32
Літак МАУ в Ірані перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту
Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Авіакатастрофа сталася близько 04:44 за київським часом

Український літак рейсу МАУ PS752, який зазнав аварії в Ірані, перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту. Про це в Twitter повідомляє сервіс відстеження положення повітряних суден Flightradar.

Повідомляється, що український Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту.

"PS752 вилетів з Тегерана в 2.42 UTC. Останні дані отримані в 2.44 UTC", - йдеться в повідомленні Flightradar.

Літак МАУ в Ірані перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту

Таким чином, авіакатастрофа сталася близько 04:44 за київським часом.

Нагадаємо, раніше іранський Червоний Півмісяць повідомив, що всі пасажири і члени екіпажу українського літака загинули. На місці аварії працюють 22 рятувальні команди, на даний момент немає точної інформації про кількість жертв

Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737, який виконував рейс Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. Вперше новина з'явилася на іранському напівофіційному інформаційному агентстві ISNA. Інформація уточнюється, даних про точні причини немає.

З'явилися фото з місця катастрофи українського літака в Ірані Катастрофа українського літака в Ірані: загинули всі пасажири і екіпаж
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