Эвакуация из Уханя: в Харькове самолет разместят на отдельной стоянке

Фото: самолет с эвакуированными из Уханя в "Борисполе" (РБК-Украина)

Паспортный контроль эвакуированные будут проходить у трапа самолета

Украинский самолет, который эвакуирует украинцев и иностранцев из Уханя, по прилету в Харьков будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.

По его словам, эвакуированные пройдут все таможенные процедуры у трапа самолета.

"Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", - написал Гончарук.

Далее эвакуируемые будут доставлены специальным транспортном Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в медицинский центр в Новых Санжарах в сопровождении и под охраной полиции. При этом Гончарук отметил, что никакой опасности заражения для персонала медцентра и охраны нет.

"Никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов, и соответствует всем требованиям ВОЗ", - сообщил премьер.

Ранее глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что в случае прибытия в Харьков, эвакуируемые не будут заходить на территорию терминал, а сразу будут перемещены в автобусы.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствие бактериологической опасности у эвакуируемых из Уханя. Также президент отметил, что медицинский центр, куда доставят граждан Украины и иностранцев, будет самым охраняемым в стране.